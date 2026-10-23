ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅନାହତ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ PSA ଗୋଲ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ କଲେ ପ୍ରବେଶ
ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଖେଳାଳି ଅନାହତ ସିଂହଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।
Published : October 23, 2026 at 12:17 PM IST
Silicon Valley Open: ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଖେଳାଳି ଅନାହତ ସିଂହଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଠ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ନୁର୍ ଏଲ୍ ଶେରବିନିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅନାହତ ମିଶରର ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ସଲମା ହାନିଙ୍କୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଅନାହତ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଓପନ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୫ଟି ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ୧୪ ନମ୍ବର ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ହାନିଙ୍କୁ ୪-୧୧, ୧୧-୮, ୪-୧୧, ୧୧-୨, ୧୧-୫ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ PSA ଗୋଲ୍ଡ ଲେଭଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ୧୫ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଅନାହତ ୪୨ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧-୨ ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନଜର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉପରେ ରହିବ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ମାଲେସିଆର ବିଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ଶିବସଙ୍ଗରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ।
ଅନାହତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ଆଠ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ନୁର୍ ଏଲ୍ ଶେରବିନିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଅନାହତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
Indian teenage sensation @Anahat_Singh13 reacts to becoming the first Indian female player to reach a Gold event semi-final since 2019 ⭐️ https://t.co/KZ2ngyvBUn— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 23, 2026
ସଲମା ହାନିଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନାହତଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଶରର ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ ୧୧-୪ ରେ ଜିତି ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ୧୧-୮ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାନି ତୃତୀୟ ଗେମ୍କୁ ୧୧-୪ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନାହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ୧୧-୨ ରେ ଗେମ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଞ୍ଚମ ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ୧୧-୫ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅନାହତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସଲମା ହାନିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ମିଶରର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହାନି PSA ଟୁରର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।
ଅନାହତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଖେଳିନଥିଲି ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ଆଶା କରିବି ସେ ନେଇ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ PSA ଟୁରରେ ବେଶ୍ ଅଭିଜ୍ଞ।"
ଅନାହତ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।'