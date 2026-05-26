ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶ୍ୟାମ ଲାଲ୍ ମୀଣାଙ୍କ ନିଧନ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ୟାମ ଲାଲ୍ ମୀଣାଙ୍କର ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି।
Published : May 26, 2026 at 7:16 PM IST
Shyam Lal Meena Passes Away, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ୟାମ ଲାଲ୍ ମୀଣାଙ୍କର ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ୧୯୮୮ ସିଓଲ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂଶୱାଡା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଭଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫ ରେ ଜନ୍ମିତ ମୀଣା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଶାଲବାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଉଁଶ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ 'ସ୍ପେଶାଲ ଏରିଆ ଗେମ୍ସ' (SAG) ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସଂଘ ଏହି ପୂର୍ବତନ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଲେଖିଛି, '୧୯୮୮ ସିଓଲ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ୟାମ ଲାଲ୍ ମୀଣାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ।'କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମୀଣାଙ୍କୁ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ସେହି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ରିକର୍ଭ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କାଂସ୍ୟ (ବ୍ରୋଞ୍ଜ) ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସେହି ଦଳରେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହିତ ଲିମ୍ବା ରାମ ଏବଂ ରଜତ ହଲଦାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ପଦକ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ୧୯୮୮ ସିଓଲ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ମୀଣା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଦଳରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୮ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲିମ୍ବା ରାମ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଦଳର ଅଂଶ ସାଜିଥିଲେ। ସିଓଲ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୀଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ୭୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ରିକର୍ଭ ଦଳ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।
ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ତଥା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୀଣା ବାଂଶୱାଡାର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଯୁବ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ଖେଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବିକାଶରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ।