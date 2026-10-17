ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଘୋଷଣା: ଦିନିକିଆ ଦାୟିତ୍ବରେ ଗିଲ୍-ଶ୍ରେୟାସ, ବାଦ ପଡିଲେ ବୁମ୍ରା-ଜାଡେଜା
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ନିକଟସ୍ଥ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଅଂଶ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
Published : October 17, 2026 at 7:49 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଅୟର୍ ।
ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ । ଏହା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ହେବା ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ଅବ୍ୟାହତି ନେବେ । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ପଦବୀରେ ଥିବା ଶ୍ରେୟସ୍ ଅୟର୍ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ବାର୍ଡରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପେସ୍ ବୋଲର୍ ଜସପ୍ରିତ୍ ବୁମ୍ରା ସାମିଲ ନଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଅକ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ୱେଲିଂଟନ୍ ଓ ହାମିଲଟନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ । ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇଠାରେ ଖେଳାଯିବ ।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚୟନ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଦଳକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗଭୀରତାର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ନେବେ । ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଦଳରେ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
BCCI ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବହନ କରିବେ । କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ୱିକେଟକିପିଂ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି ।
ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ, ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ, ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଦକ୍ଷତାର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଉପଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଗୁରୁନୁର ବ୍ରାର୍, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଇଶାନ୍ କିସନ୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
ଚତୁର୍ଥ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ:
ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ଭର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍, ଉପଅଧିନାୟକ), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ଆକିବ ନବୀ, ଗୁରୁନୁର ବ୍ରାର୍, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍), ୟଶ ଠାକୁର, ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ:
ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପଅଧିନାୟକ), ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଯଶପ୍ରୀତବୁମରା, ପ୍ରସାଦ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆକାଶ ଦୀପ୍, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ