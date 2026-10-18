ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍, ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍!
Shubman Gill: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟ୍କା। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : October 18, 2026 at 3:09 PM IST
Shubman Gill: ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ ଘରୋଇ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।
ଛତିଶଗଡ଼ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ୨୬ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନମ୍ବର ଚାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଏକ ରନ୍ ନେଇ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୭ତମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ ସ୍ପିନର ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ କୌଶଳକୁ ଭେଦ କରି ତାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ ୫ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚାରିଟି ଇନିଂସରେ ୫୦.୦୦ ହାରରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୫ଟି ଇନିଂସରେ ଗିଲ୍ ୯୧.୨୫ର ଅସାଧାରଣ ହାରରେ ୧୦୯୫ ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାରିଟି ଶତକ ଏବଂ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ ୨୨୩ ରନ୍ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ରହିଛି।
In the Ranji Trophy, Shubman Gill was bowled after scoring 1 run. https://t.co/f9JgFnW2W5— Mamta Jaipal (@ImMD45) October 18, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଳେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୪ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗିଲ୍ ହିଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ମଝିରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏହା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଛତିଶଗଡ଼ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଦଳ: ହରନୂର ପନ୍ନୁ, ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଉଦୟ ସହାରନ (ଅଧିନାୟକ), ଜଶନପ୍ରୀତ ସିଦ୍ଧୁ, ସଲିଲ ଆରୋରା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରମନଦୀପ ସିଂହ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, ଇମାନଜୋତ ଚହଲ, ହରଜସ ଟଣ୍ଡନ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର୍, ଗୁରସିମରନ ସିଂହ, ସନଭୀର ସିଂହ ଏବଂ ଉମେଶ ଯାଦବ।