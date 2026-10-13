ICC ମାସିକ ଆୱାର୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦବଦବା; ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବାଜି ମାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : October 13, 2026 at 2:30 PM IST
ICC Player of the Month: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟିକା ଚାମରି ଆଟାପାଟୁ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ପିନର୍ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଗିଲ୍ ଭାରତର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 'ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ' ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୩୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଅପରାଜିତ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୧୧୭ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ଅଟେ। ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ୨-୧ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ICC ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଲେ ଗିଲ୍
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଗିଲ୍ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଲ୍ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିବା ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହେଲି ମାଥ୍ଯୁଜ୍ଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି।
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୫, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଶେଷ ପୁରୁଷ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଥିଲେ। ସାମସନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ୧୧ ଜଣ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ୧୭ ଥର ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ପରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ପରେ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ନିଜର ପଞ୍ଚମ ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ଜିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରୋଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ର ଅଂଶ ହେବା ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।"
ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶେଫାଳୀ ଭାରତକୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ପରେ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ପରେ ଶେଫାଳୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ପୁଣିଥରେ ଜିତିବା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆମର ବିଜୟରେ ନିଜର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ସେହି ବିଜୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି।"
India batter’s exploits in the Women’s Asia Cup and the Asian Games reward her with September’s ICC Women’s Player of the Month award 🎖️ Find out the winner ➡️ https://t.co/ldxABLBp0I https://t.co/2bStmpL0Jj— ICC (@ICC) October 13, 2026
ଶେଫାଳୀ ଗତ ମାସରେ ସାତଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୭୨ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୮୪.୬୧ ଥିଲା। ଡାହାଣହାତୀ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଶେଫାଳୀ ୪.୩୩ର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ପାଳିରେ ୨୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଥିଲା। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୬୪ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ରେ ୬୮ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।
India batting superstar becomes the first-ever five-time ICC Men's Player of the Month winner after a run-filled series against West Indies 🌟 Find out the winner ➡️ https://t.co/vfMePK59UQ https://t.co/LszB7cqD7C— ICC (@ICC) October 13, 2026
ଏହା ସମେତ ଶେଫାଳୀ ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନିଟି ପାଳିରେ ୧୮୮ ରନ୍ ବଟୋରିଥିଲେ। ସେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୪୦ ରନ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୪୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଟି୨୦ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ସେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ୪୮ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।