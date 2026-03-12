ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଶୁବମନ ଗିଲ୍ 'ବେଷ୍ଟ', ବିସିସିଆଇ ଦେବ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ
BCCI Awards: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡ'।
Published : March 12, 2026 at 5:05 PM IST
BCCI Naman Awards, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡ'। ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ତାରକା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ 'ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର' (Cricketer of the Year) ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 'ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର!
ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଗିଲ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
🚨 SHUBMAN GILL - BCCI CRICKETER OF THE YEAR AWARD 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 12, 2026
Indian ODI & Test Captain will receive BCCI Cricketer of the year award on March 15th. [Devendra Pandey] pic.twitter.com/LbNrm9Ffal
୨୦୨୫ରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଜଲୱା: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରଚିଥିଲେ ଇତିହାସ
ଗତ ବର୍ଷ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ରନ୍ ର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଥିଲେ।
- ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍: ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୭୦.୨୧ ହାରରେ ୯୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ୪ଟି ଶତକ ସହ ୭୫୪ ରନ୍ କରି ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ସାଜିଥିଲେ।
- ଦିନିକିଆ (ODI): ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪୯ ହାରରେ ୪୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା।
- ଆଇପିଏଲ: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ୬୫୦ ରନ୍ କରିବା ସହ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।
ଟି-୨୦ରେ ସଂଘର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଗିଲ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଯଦିଓ ଟି-୨୦ରେ ସେତେଟା ଗର୍ଜି ନଥିଲା (୧୫ ମ୍ୟାଚରୁ ହାରାହାରି ୨୪.୨୫ ରନ୍), ତଥାପି ସବୁ ଫର୍ମାଟକୁ ମିଶାଇଲେ ୨୦୨୫ରେ ସେ ୩୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ୧,୭୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୭ଟି ଶତକ ଓ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି।
🚨 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD FOR RAHUL DRAVID 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 12, 2026
- Cricket Icon Rahul Dravid is set to receive Lifetime Achievement award from BCCI on March 15th. [Devendra Pandey] pic.twitter.com/oGelrM4X6u
ସଞ୍ଜୁ ଓ ଇଶାନଙ୍କ ଚମକ
ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଇଶାନ କିଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସାଜିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬:
ନମନ ଆୱାର୍ଡ ପରେ ଶୁବମନଙ୍କ ନଜର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଉପରେ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।