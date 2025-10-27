ETV Bharat / sports

ICUରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, 3 ସପ୍ତାହ କ୍ରିକେଟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ

ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଡନୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

India's Shreyas Iyer catches out Australia's Alex Carey during the third ODI cricket match between India and Australia at the Sydney Cricket Ground, in Sydney.
India's Shreyas Iyer catches out Australia's Alex Carey during the third ODI cricket match between India and Australia at the Sydney Cricket Ground, in Sydney. (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 12:24 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର । ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଡନୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆୟର ।

ଆଇସିୟୁରେ ଆୟର:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଧରିବା ବେଳେ ଆୟରଙ୍କ ବାମ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଶନିବାର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । "ଆୟର ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।" ଏକ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ:

ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, " ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ । ବ୍ଲିଡିଂ କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା । ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିସିସିଆଇର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତିକରିଥିଲା । " ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ରହିବେ:

ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍‌ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍‌ରେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହ ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଭାରତ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରେ ଆୟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସିଡନୀକୁ ବିଦାୟ କହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୋଷ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-2025 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ସେମି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଭାରତ ପାଖରେ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ

Last Updated : October 27, 2025 at 12:32 PM IST

TAGGED:

SHREYAS IYER IN ICU
SHREYAS ADMITTED SYDNEY HOSPITAL
SHREYAS IYER INJURED
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
SHREYAS IYER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.