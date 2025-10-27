ICUରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, 3 ସପ୍ତାହ କ୍ରିକେଟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ
ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଡନୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 27, 2025 at 12:24 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 12:32 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର । ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଡନୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆୟର ।
ଆଇସିୟୁରେ ଆୟର:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଧରିବା ବେଳେ ଆୟରଙ୍କ ବାମ ପଞ୍ଜରା ହାଡରେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଶନିବାର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । "ଆୟର ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।" ଏକ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ:
ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, " ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ । ବ୍ଲିଡିଂ କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା । ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିସିସିଆଇର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତିକରିଥିଲା । " ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ରହିବେ:
ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହ ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଭାରତ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରେ ଆୟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ।
