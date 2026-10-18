IND vs WI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ? କାରଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଆୟର
IND vs NZ T20I: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ? ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଲେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ।
Published : October 18, 2026 at 1:08 PM IST
IND vs NZ T20I: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଶନିବାର (୧୭ ଅକ୍ଟୋବର) ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅଂଶ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ୫ଟି ଟି୨୦ରେ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସି ରହିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର' ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓପନର୍ ଭାବରେ ଯେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନ ଖେଳାଇବା ନେଇ ଆୟରଙ୍କ ଜବାବ
ଅଧିନାୟକ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ, ଯିଏ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି।"
Shreyas Iyer said, “I just keep telling Vaibhav Sooryavanshi, ‘You will get your opportunities. If you're consistent with your process, keep your mindset a bit light, and don't think too much about not getting an opportunity. You have to wait sometimes. We've got two fantastic openers who won us the WC and who've been consistent throughout”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2026
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ବି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏହା ହିଁ ଖାସ୍ ବିଷୟ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦରକାର। ଆମକୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରତିଭା ଦରକାର। ତେବେ, ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। କେହି ୧୫ ବର୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୩୦ ବର୍ଷର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତରତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଚମତ୍କାର ଓପନର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୈଭବଙ୍କ ସହ ଏହି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।"
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଉଭୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ବାହାରେ ବସାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବାହାରେ ବସିପାରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।