LSG vs PBKS: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପଞ୍ଜାବ

LSG vs PBKS: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏକତରଫା ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 1:21 AM IST

LSG vs PBKS IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏକତରଫା ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ନିଜକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ ୧୯୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାତ୍ର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ ଖୁବ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି ୪୪ ବଲରେ ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୯ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସମପରି ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ୨୩୮.୮୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୪୩ ରନର ଏକ ତୋଫାନୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବୋଦନୀଙ୍କର ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ଅପରାଜିତ ୩୭ ରନ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୨୬ ରନ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୬ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ ମାର୍କୋ ୟାନସେନ ଏବଂ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୨ ଜଣ ଲେଖାଁଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ମାତ୍ର ୨୨ ରନରେ ନିଜର ୨ଟି ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆୟର ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ୩୯ ବଲରେ ୬୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୫୧ ବଲରେ ୧୦୧ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୧୮ ଓଭରରେ ହିଁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଯେ ଆୟର ଆଇପିଏଲ୍‌ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତକ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ରବିବାର (୨୬ ମଇ) ମୁମ୍ୱାଇ ବନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ୧୫ ଅଙ୍କ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌କୁ ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ସେ ୧୬ ଅଙ୍କ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବ।

