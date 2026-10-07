ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରେୟସ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମାତ୍ର ୪୩ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୨ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Published : October 7, 2026 at 12:08 PM IST
Iyer breaks Kohli record: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଏହା ଆୟରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମାତ୍ର ୪୩ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୨ ରନ୍ର କ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏହି ଧୂଆଁଧାର ପାଳିରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଏହି ପାଳିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟର ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ରନ୍ର ପିଛା କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। କୋହଲି ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ୫୦ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୯୪* ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆୟର ଅପରାଜିତ ୧୦୨* ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗! 💯 Captain Shreyas Iyer with his maiden T20I century and what a knock it's been! 👏 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/WxO6smJbRZ— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତର ତୃତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ତିନିଟି ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆୟରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ରନ୍ର ପିଛା ରି ଶତକ ଲଗାଇବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।
ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ରନ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ବାବର ଆଜମ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ୫୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୨୨ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅଧିନାୟକ ଅରିତ୍ର ଦତ୍ତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ଠାରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୨୨ ରନ୍ କରି କରିଛନ୍ତି।
A captain's knock with class, calm and the courage 👑🔥 Shreyas Iyer made sure #TeamIndia started the series in style. Watch him in #INDvWI 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 7 PM https://t.co/APKiMAoCaZ— Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2026
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୦୨ ରନ୍ର ପାଳି ଏହି ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ୨୩୭.୨୧ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏହାକୁ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରୁଛି।
ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୧୭୧ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପରେ ଆୟରଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୦୨* ରନ୍ର ପାଳି ବଳରେ ୩୨ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ୧୭୧ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ୩୨ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।