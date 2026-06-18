ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର!

ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲଙ୍କୁ ଆଘାତ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ପେଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

Shreyanka Patil Injury
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଧାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shreyanka Patil Injury: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର (୧୭ ଜୁନ୍) ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଆଘାତ ଲାଗିଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୧୦ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ୧୧୪ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆହତ

ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲଙ୍କୁ ଆଘାତ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ପେଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଫିବି ମୋଲକେନବୋର ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ବଲ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ନିଜେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ବଲ୍‌କୁ ରୋକିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଫିଜିଓ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ସେହି ଓଭରର ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ବୟାନ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, "ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।"

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୪ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନ୍‌ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି।

ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ୨୦୨୪ ରେ ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ 'ଗ୍ରେଡ୍ ୩ ସିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟସ୍'ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ୨୦୨୫ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ବଦଳିବ ସିଜନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ!

TAGGED:

SHREYANKA PATIL INJURY
WOMENS T20 WORLD CUP 2026
CRICKET
ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ୍
SHREYANKA PATIL INJURY UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.