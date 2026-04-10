ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ; ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Shresta Iyer: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଧମକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 5:19 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 5:25 PM IST

Shresta Iyer threats, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଧମକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯିବା ସହ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଭିଡିଓଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ହାଲୁକା ମଜା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ନିଅ, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପହାର ଦେଲୁ।"

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଙ୍କ ଏହି ମଜାକିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ନିଜର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓଟିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ଭୁଲ୍ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ମଜାକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋତେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ।"

ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ (Shresta Iyer Insta Story)

ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ୍ କରିଛି ବୋଲି ଭିଡିଓ ହଟାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏହା କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଖେଳୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାବାନ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ୍।"

ଶ୍ରେଷ୍ଠା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟକୁ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। "ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କରିବି। କୌଣସି ଟିମ୍ ପ୍ରତି ମୋର ବିଦ୍ବେଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖେଳ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲ୍ଲାନପୁର ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

