‘ସଚିନ ଓ ସେହୱାଗ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିଲେ’: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଅଖତର, ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଶୋଏବ ଅଖତର ନିଜର ମତ ରଖିବା ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 16, 2026 at 3:28 PM IST
IND vs PAK: ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶୋଏବ ଅଖତର ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସମୟରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଶୋଏବ ଅଖତର ନିଜର ମତ ରଖିବା ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତର ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କେବେ ବି କମି ନଥିଲା।
ସଚିନ ଏବଂ ସେହୱାଗଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶୋଏବ ଅଖତର
ଶୋଏବ ଅଖତର ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବି ମୁଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହେ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲାଗେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି। ଆମେ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହୁଁ।"
SHOAIB AKHTAR QUESTIONS INDIA'S SEND-OFF, CLAIMS PAKISTAN SUPERIOR! Shoaib Akhtar appears unhappy with India's post-match celebrations, suggesting that aggression on the field should not come at the cost of values and mutual respect. The former Pakistan pacer pointed out that he shares friendly relations with Sachin Tendulkar, Virender Sehwag and Sourav Ganguly, adding that they never behaved disrespectfully towards one another. But Akhtar had another interesting assessment of the tournament. Despite Pakistan losing the final, he insisted they were the far superior side throughout the competition, only to falter when the pressure mounted. He acknowledged that India handled the crucial moments better and congratulated the champions for their performance. So, Pakistan were supposedly the better team, but India got the trophy. Some consolation prize, that! #ShoaibAkhtar #IndiaVsPakistan #U19Cricket #TeamIndia #CricketRivalry #IndianCricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 16, 2026
ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ବୋଲର ଶୋଏବ ଅଖତର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଦମଦାର ଖେଳାଳି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଜିତାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି।
ନବମ ଥର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ ଜତିଲି ଭାରତ
ଅଲ୍ ଆମେରାତରେ (14 ନଭେମ୍ୱର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନ 338 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 252 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକାବିଲାଟି ପାକିସ୍ତାନ କବଜାରେ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ ମୋହିତ ଉଲୱା ଏବଂ ମନଲ ଚୌହାନ 35ଟି ବଲରେ 57 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ।
ମନଲ ଚୌହାନ 32ଟି ବଲରେ 47 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋହିତ 26ଟି ବଲରେ 49ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ବଲରେ 3 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ମୋହିତ ଚୌକା ମାରି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।