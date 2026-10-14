ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳରେ ଶିଖର ଧୱନ ଅଧିନାୟକ? କ୍ଷୁବ୍ଧ 'ଗବର', ଦେଲେ ଆଇନଗତ ଚେତାବନୀ
Shikhar Dhawan: ବିନା ସହମତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଥିବା ଦଳରେ ନାମ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଶିଖର ଧୱନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : October 14, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:44 PM IST
Shikhar Dhawan: ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟି୨୦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ହଂକଂରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୪ଟି ଦଳ ଯଥା ଏସିଆ ୱାରିୟର୍ସ, ଆଫ୍ରିକା ଲାୟନ୍ସ, ୟୁରୋପ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଓ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଇଗଲ୍ସ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସିଆ ୱାରିୟର୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଧୱନଙ୍କର ସହମତି ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଲିଗ୍ର ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟି୨୦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଏସିଆ ୱାରିୟର୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶିଖର ଧୱନ ବହୁତ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ସହମତିରେ ହିଁ ଏହି ଦଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଧୱନ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଲିଗ୍ର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହିଁ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜକ ତାଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛି।
ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଧୱନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟି୨୦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମୋ ନାମ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ମୋର ଅନୁମତି କିମ୍ବା ସୂଚନା ବିନା ମୋ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଆଇନଗତ ଟିମ୍ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି ଅନଧିକୃତଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"
.
I have come across my name as a participant in the World T20 Continent Cup. My name has been used by the organisers without my knowledge or permission, and my team will be taking the appropriate legal steps to address this. I request the media and my fans to not report or rely on any unauthorised announcements. Thank you for your continued love and support. 🙏— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 13, 2026
ଏସିଆ ୱାରିୟର୍ସ ଦଳ:
ପ୍ରଥମେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସିଆ ୱାରିୟର୍ସ ଦଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଉପୁଲ ଥରଙ୍ଗା, ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନ, ଦିଲହାରା ଲୋକୁହିଟ୍ଟିଗେ, ନିଶାଲା ଗାମାଗେ ଏବଂ ଲାହିରୁ ଥିରିମାନେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶରୁ ରୁବେଲ ହୁସେନ୍, ମହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ରିୟାଦ ଏବଂ ଇମରୁଲ କାଏସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଇଫ୍ତିଖାର ଅହମ୍ମଦ, ସୋହେଲ ତନଭୀର ଏବଂ ଶୋଏବ ମସୁଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମିଉଲ୍ଲା ସିନୱାରୀ ଏବଂ ଓମାନର ସୁରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଥୁନ, ଶିଖର ଧୱନ ଓ ରାହୁଲ ଶର୍ମା ଦଳରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟି୨୦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କପ୍ ୨୦୨୬?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲିଗ୍ର ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଲିଗ୍ ହଂକଂରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୱନ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଅଭାବ ଲିଗ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ୬୦ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ୍ଗଜ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି।