ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ: ଶୀତଲ ଦେବୀ ଓ ତୋମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ ନାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।
Published : April 3, 2026 at 6:01 PM IST
India Dominates Bangkok 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଇତିହାସରେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଚେରୀ ପାରା ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ ନାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।
କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ‘କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍’
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏକ ଐତିହାସିକ 'କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍' କରିଛି।
Congratulations to #Odisha’s ace para archer Payal Nag, partnering with Paralympian Sheetal Devi, on clinching the Compound Women’s Doubles #Gold 🥇 at the World Archery Para Series in Bangkok.#OdishaForSports #ParaArchery #PadiaToPodium pic.twitter.com/Q3Gu3UwHH7— Odisha Sports (@sports_odisha) April 3, 2026
୧. ପାୟଲ ଓ ଶୀତଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ମହିଳା ଓପନ୍ ଡବଲ୍ସରେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଓ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କାଜାକସ୍ତାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଖେଳର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଧିକ ସଠିକ୍ 'ବୁଲ୍ସ-ଆଇ' ହିଟ୍ କରି ସେମାନେ ୧୫୦-୧୪୭ ସ୍କୋରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
୨. ମିକ୍ସଡ୍ ଓ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ବିଜୟ
କେବଳ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଛି। ଶୀତଲ ଦେବୀ ଓ ତୋମନ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୫୩-୧୪୬ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ତୋମନ କୁମାର ଓ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତର କୋଳକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ରିକର୍ଭ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସ୍ପର୍ଶ
କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ରିକର୍ଭ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ପଦକ ତାଲିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି:
- ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ଓ ବିଜୟ ସୁନ୍ଦୀ: ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୬-୨ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
- ମହିଳା ଟିମ୍ (ଭାବନା ଓ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଠୋର): ଜାପାନକୁ ହରାଇ କାଂସ୍ୟ (ବ୍ରୋଞ୍ଜ) ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
- ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍: ଭାବନା ଓ ବିଜୟ ସୁନ୍ଦୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଲୋଭେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶୁଟ୍-ଅଫ୍ ଜିତି ଆଉ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ସଫଳତା ପଛର ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରେରଣା
ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଜୟଯାତ୍ରା। ଶୀତଲ ଦେବୀ, ଯିଏ କି ବିନା ବାହୁରେ ତୀର ଚାଳନା କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଭାରତର ଜଣେ ଆଇକନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି।
Heartiest congratulations to Odisha’s own Payal Nag and India’s ace archer Sheetal Devi on clinching the Compound Women’s Doubles Gold at the World Archery Para Series.— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) April 3, 2026
Their triumph is a shining testament to resilience, skill, and the indomitable spirit of our athletes. May… pic.twitter.com/QrJjR7pq8n
ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ
ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X' ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ୱାଲ୍ଡ ଆର୍ଚେରୀ ପାରା ସିରିଜ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପାୟଲ ନାଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଆମ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ।"
ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଚେରୀ ପାରା ସିରିଜ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେମାନେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।।"
Congratulate #Odisha's Payal Nag and ace archer Sheetal Devi on winning Compound Women's Doubles Gold at the World Archery Para Series. May they keep scaling new heights of success and make the nation proud. Best wishes. pic.twitter.com/m3eV0Orw73— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) April 3, 2026
ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି। ପାୟଲ ଓ ଶୀତଲଙ୍କ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ପାରା ଆଥଲେଟମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସାଜିପାରେ ନାହିଁ।