ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR; ଲାଗିଛି ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗିନ ଧାରା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
FIR Against IPL Star: ଭୋପାଳ ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି।
Published : June 30, 2026 at 12:24 PM IST
Shashank Singh FIR: ଆଇପିଏଲ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ପିତା ଶୈଳେଶ ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋପାଳର ରାତୀବଡ଼ ଥାନାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଧକ ରଖି କାମ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପୀଡ଼ିତ ରୋଷେୟା ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋପାଳ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଶୈଳେଶ ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା, ରହିବା ଓ ଖାଇବା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଘରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ପରିବେଶ ଦେଖି କାମ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଫେରିଯିବା କଥା କହିଲି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି?'
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଯେପରି ସେ କାହାରି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣକ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଶୈଳେଶ ସିଂହ, କ୍ରିକେଟର ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମିଶ୍ରା କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ବର ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମୁହଁରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଏହି ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ରୋଷେୟାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଭୋପାଳର ରାତୀବଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି:
- ଧାରା ୨୯୬(ବି): ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା
- ଧାରା ୧୧୫(୨): ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ମାଡ଼ ମାରିବା
- ଧାରା ୩(୫): ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧକୁ ରୂପରେଖ ଦିଅନ୍ତି (ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା)
ପୋଲିସର ବୟାନ
Bhopal, Madhya Pradesh: Visuals of the employee in connection with whose complaint Shashank Singh and his father, retired Special DG Shailesh Singh, have been booked by Bhopal Police in an assault case. pic.twitter.com/a8BkWuvGlV— IANS (@ians_india) June 29, 2026
ଭୋପାଳ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।