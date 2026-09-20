ETV Bharat / sports

ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ; ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ‌ରେ ଭାରତ

INDW vs BANW: ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 195 ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

Shafali Verma Ton Destroys Bangladesh
ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ‌ରେ ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDW vs BANW: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 114 ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପକ୍କା କରିବା ସହ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 195 ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ 196 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମାତ୍ର 81 ରନ୍ କରି ଅଲ ‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଧମାକାଦାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ 1 ରନ୍ କରି 49ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର 100 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 9ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ଶେଫାଳୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଶେଫାଳୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ଶେଫାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 37 ରନ୍ (19 ବଲ୍) ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 40 ରନ୍ (33 ବଲ୍) କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କମଲିନ୍ 3 ରନ୍, ରିଚା ଘୋଷ 2 ରନ୍ ଓ ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି ଅପରାଜିତ 9 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ମାରୁଫା ଆଖତର, ଶଞ୍ଜିଦା ଆଖତର, ରାବେୟା ଖାନ ଏବଂ ନାହିଦା ଆଖତରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ଓପନର ଜୁଏରିଆ ଫିରଦୌସ୍ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱିକେଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓପନର୍ ଦିଲୀରା ଆଖତର (27 ରନ୍), ଶର୍ମିନ୍ ଆଖତର (10 ରନ୍) ଓ ସୁଲତାନା ଖାତୁନ୍ (12 ରନ୍) ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ବୋଲିଂରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୩ଟି ଲେଖାଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 8 ୱିକେଟ୍‌ରେ ହରାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲରେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବ ଏବଂ ପରାଜିତ ହେବା ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ସାମ୍ନା ବାଂଲାଦେଶ ସହ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଶତକ
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ
ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ସେମିଫାଇନାଲ
ASIAN GAMES 2026 CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.