ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଶେଫାଳି, 'ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ'

ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଖୁସିରେ ଝୁମିଉଠିଲା ପୁରା ହରିୟାଣା ।

shafali verma
shafali verma (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିବା କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଓପନର ପ୍ରତିକା ରାଓ୍ବଲ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଡାକରା ଆସେ । ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭଲ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକ ଦେଖାଇଲେ ତାହା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ବ ଚମ୍ପିଆନ କରିବା ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ।

ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଶେଫାଳି:

ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ନିଜର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶେଫାଳି । ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ନିରାଶ ନୁହଁ ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲିଗ୍‌ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନପାଇବି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ଲେୟର ଇଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶେଫାଳି 78 ବଲରେ 87 ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ଓ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି 2 ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଶେଫାଳି କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାମ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି , ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି । ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାକୁ ବହୁତ, ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କଷ୍ଟକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା । ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରିହିବ ତେବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ । ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି । ସଚିତ ତେନ୍ଦୁଲରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଡିଯାଇଥିଲା । "

ଝିଅର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ବେଳେ ଟିଭି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା:

ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ବକପରେ ବିଶ୍ବକୁ ନୂଆ ବିଶ୍ବବିଜେତା ମିଳିଛି । 52 ବର୍ଷ ପରେ ଚମ୍ପିଆନ ହେବାର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଲା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳରୁ ବିଜୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଶର କୋଣଅନୁକୋଣରେ କରାଯାଉଛି । ଶେଫାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ପୁରା ହରିୟାଣା ଶେଫାଳିଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଭି କାମ ନକରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫୋନରେ ଦେଖିଥିଲେ । ଶେଫାଳିଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି । ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଉଠିଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ଶେଫାଳି ବ୍ଯାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କା ବାପା ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ସେଫାଳିଙ୍କ ଘରେ ଦିପାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଝିଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଓ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍‌କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଶେଫାଳିଙ୍କ ବାପା ମାଆ ।

ହରିୟାଣା ଝିଅ ଶେଫାଳି:

2004 ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ଶେଫାଳିଙ୍କ ହରିୟାଣାରେ ରୋହତକରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୀବ ବର୍ମା ରୋହତକରେ ଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ ମାଆ ପରବୀନ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ବୟସର କ୍ରିକେଟର ।

ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶେଫାଳି:

ଶେଫାଳିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବାର କାହାଣୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ନଭେମ୍ବର 2013ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ସଚିତ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ରୋହତକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି । ତେନ୍ଦୁଲକର ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟ କରିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।

ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 7 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 298 ରନ କରିଥିଲା ଓ ବିପକ୍ଷ ଦଳ 45.3 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 246 ରନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରନରଅଫ ହୋଇଥିଲା ।

