ETV Bharat / sports

ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ

Shabnim Ismail: ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ।

Shabnim Ismail Reverses Retirement
ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shabnim Ismail Reverses Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନାମ ହେଉଛି ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍‌। ଯିଏକି ୨୦୨୩ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ସେ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଲଉରା ୱୋଲଭାର୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।

ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍‌ଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ୨୪୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କ୍ରମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ଶବନିମଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦଳର କାମରେ ଆସିପାରେ। ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ୧୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୨୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଏଥର ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍‌ଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ:

ଲଉରା ୱୋଲଭାର୍ଟ (ଅଧିନାୟିକା), ତାଜମିନ ବ୍ରିଟ୍ସ, ନୈଡିନ୍ ଡେ କ୍ଲର୍କ, ଏନେରୀ ଡର୍କସେନ୍, ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍, ସିନାଲୋ ଜାଫ୍ଟା, ମାରିଜେନ୍ କେପ୍, ଅୟୋବୋଙ୍ଗା ଖାକା, ସୁନେ ଲୁସ୍, କରାବୋ ମେସୋ, ନନ୍‌କୁଲୁଲେକୋ ଲାବା, କାୟଲା ରେନକେ, ଟୁମି ସେଖୁଖୁନେ, ଚୋଲ୍ ଟ୍ରାୟନ୍ ଏବଂ ଡେନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନିକର୍କ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଣ୍ଡଲା ମାଶିମ୍ବି କହିଛନ୍ତି, "ଶବନିମ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଫେରିବା ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ଦଳକୁ କିଛି ବିଶେଷ ସଫଳତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆମେ ମାରିଜେନ୍, ଡେନ୍ ଏବଂ କରାବୋଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି।

ଏହି ଦଳରେ ଯୁବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଅଧିନାୟିକା କାୟଲା ରେନକେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କରାବୋ ମେସୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଜମିନ ବ୍ରିଟ୍ସ, ସୁନେ ଲୁସ୍, ଚୋଲ୍ ଟ୍ରାୟନ ଏବଂ ଅୟୋବୋଙ୍ଗା ଖାକାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BAN vs PAK: ବାଂଲାଦେଶର ବିଶାଳ ବିଜୟ, ୨୬୮ ରନ୍ ପିଛା କରି ୧୬୩ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ

ଟି-୨୦ ଟିମ୍‌ର ମାଲିକ ହେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼; ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ତୁଲାଇବେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର’ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଗୁଜରାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?

TAGGED:

WOMENS T20 WORLD CUP 2026
SOUTH AFRICA SQUAD
CRICKET
ଶବନିମ୍ ଇସମାଇଲ୍
SHABNIM ISMAIL REVERSES RETIREMEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.