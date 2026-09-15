ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି଼ଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୭ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ; ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି...
ଇମ୍ରାନ ଖାନକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୭ ଜଣ ଅଧିନାୟକ ନିଜ ସରକାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନି ୱଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
Published : September 15, 2026 at 5:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଏହି ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ସାତ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରେଗ୍ ଚ୍ୟାପେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ମାନେ ନିଜ ସରକାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନି ୱଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିଠିରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ରହିସାରିଥିବା ଚ୍ୟାପେଲ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାନ୍ ବର୍ଡର, ଇଆନ୍ ଚ୍ୟାପେଲ୍, କିମ୍ ହିଉଜ୍, ମାର୍କ ଟେଲର, ଷ୍ଟିଭ୍ ୱ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ରହିସାରିଥିବା ବେଲିଣ୍ଡା କ୍ଲାର୍କ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଚିଠିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚ୍ୟାପେଲ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ। ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ୍।"
7 Australian captains, led by Greg Chappell, have appealed to Australia's MoFA for humanitarian treatment of Imran Khan in detention The letter, was signed by Allan Border, Mark Taylor, Kim Hughes, Steve Waugh, Ian Chappell and Belinda Clark https://t.co/QMOalK3iey— Sheikh Hopeful (@high_hopeful) September 15, 2026
ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚ୍ୟାପେଲ୍ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଚ୍ୟାପେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଜେଲରେ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱର ୨୨ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ଚିଠି
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ୨୨ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିନାୟକମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକମାନେ ନିଜ ଚିଠିରେ କହିଥିଲେ।