'ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୩ ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ', ଭାରୀତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ
Abishek Porel: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : June 24, 2026 at 1:05 PM IST
Abishek Porel Case: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋରେଲ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଗରା ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମହିଳା ଜଣକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୋରେଲ୍ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ସେ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଗରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ୨୩ ଜୁନ୍ରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୋରେଲ୍ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି।
Cricketer Abishek Porel Accused of Cohabitation on Promise of Marriage, Complaint Filed; Player Denies Allegations— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) June 23, 2026
A complaint has been lodged against Indian Premier League (IPL) cricketer Abishek Porel at Magra Police Station in Hooghly district, alleging that he cohabited with…
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଏବଂ ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ପୋରେଲ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାମଲା ବିବାଦକୁ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୋଗରା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍
୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଅବିଶେକପୋରେଲ୍ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପୋରେଲଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଅଯଥାରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟଣାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପୋରେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କଥା ହେବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।"
🚨 LEGAL CASE ON ABHISHEK POREL FOR FALSE MARRIAGE 🚨— Sports Club (@SportsxClub) June 24, 2026
Cricketer Abishek Porel Accused of Cohabitation on Promise of Marriage, Complaint Filed; Player has Denies Allegations
A complaint has been lodged against Indian Premier League (IPL) cricketer Abishek Porel at Magra Police… pic.twitter.com/xKPlFJe15z
ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ଙ୍କ କ୍ରକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ଇନିଂସ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୦୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା।
ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ପୋରେଲ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୋରେଲ୍ ୬୮.୭୫ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୫୯.୮୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଥିଲା।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଅବିଶେକ ପୋରେଲ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୩୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ୨୩ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।