ଅବସର ନେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ!
ମହାନ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ଅବସର ନେବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : June 2, 2026 at 11:56 AM IST
Serena Williams Return, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାନ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ଅବସର ନେବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୩ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ରେ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେରେନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ଟେନିସର ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଥର ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ ସେ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମାଆ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଫେରିବେ। ସେରେନା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଓଲିମ୍ପିଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଆଦିରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
Breaking: 23-time major title winner Serena Williams is officially making her comeback to professional tennis. Williams will play doubles next week at the HSBC Championships, the tournament announced. pic.twitter.com/Ou9GT29lLX— ESPN (@espn) June 1, 2026
ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୪୪ ବର୍ଷୀୟ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡାର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମ୍ବୋକୋଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସଫଳ ରହିଛି।
ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ତାଙ୍କ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ (ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ) ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଏକଦମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେହେଉଛି। ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟ ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଖେଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି।'
SERENA WILLIAMS IS COMING OUT OF RETIREMENT 🐐— TSN (@TSN_Sports) June 1, 2026
After nearly four years away from professional tennis, Williams has announced that she'll be returning to play in the upcoming Queen's Club Championships! The 23-time Grand Slam Champion has requested a doubles wild card with… pic.twitter.com/j0Nkv1LGUi
ସେରେନା ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏବଂ ଡବଲ୍ସ ଉଭୟରେ 'କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ଡେନ ସ୍ଲାମ' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ସେ ଏହି ଉଭୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟିଯାକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ୨୩ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଡବଲ୍ସରେ ୧୪ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେରେନାଙ୍କ ନାମରେ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏବଂ ତିନୋଟି ଡବଲ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ରହିଛି।
କୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍
ଏଚ୍ଏସ୍ବିସି ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନର ୱେଷ୍ଟ କେନସିଙ୍ଗଟନ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ WTA ୫୦୦ ଗ୍ରାସ୍-କୋର୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହାର ୨୦୨୬ ମହିଳା ସଂସ୍କରଣ ଜୁନ୍ ୮ ରୁ ୧୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଏହା ଉଇମ୍ବଲଡନ୍ ପାଇଁ ଏକ ହାଇ-ଷ୍ଟେକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।