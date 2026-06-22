ETV Bharat / sports

ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଖେଳିବେ କି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

Wimbledon Grand Slam: ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍ ଏକ ଚମକାଇଦେବା ପରି ବୟାନ ଜାରି କରିଛି।

Serena Williams
ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Serena Williams: ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ଟେନିସ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଟେନିସ କୋର୍ଟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୱିମ୍ବଲଡନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବେ। ବିଗତ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ୨୩ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଚାମ୍ପିଅନ ସେରେନା ୱିମ୍ବଲଡନର ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଜାରି କରିଥିବା ବୟାନରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।

ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, ‘‘ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ (ଆମେରିକା)ଙ୍କୁ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଶେଷ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।’’ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେରେନା ୱିମ୍ବଲଡନରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଓ ଡବଲ୍ସ ଦୁଇଟିଯାକରେ ଖେଳିବେ। ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭିନସଙ୍କ ସହ ଡବଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ବଲଡନ ରବିବାର ଦିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କହିଛି, ‘‘ଏହା କୌଣସି ‘ଡ୍ରିଲ୍’ ନୁହେଁ।’’

ଡବ୍ଲୁଟିଏ ଟୁର କହିଛି, ‘‘ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ (କରିଥିବା ଖେଳାଳି)ଙ୍କ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ।’’ ୱିମ୍ବଲଡନ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡକୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେରେନା ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ଲିନରେ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେରେନାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ବାକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ‘‘ହେ ଭଗବାନ, କ’ଣ ଏବେ ବି କିଛି ସିଟ୍ ବାକି ଅଛି?’’

ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ କ'ଣ?

ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯାହା ଆୟୋଜକମାନେ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ର’ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେରେନା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ‘‘ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି?’’

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେରେନା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ୨୩ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ୨୦୦୨, ୨୦୦୩, ୨୦୦୯, ୨୦୧୦, ୨୦୧୨, ୨୦୧ ୫ ଏବଂ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିନସଙ୍କ ସହ ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ୧୪ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଜିତିଛନ୍ତି।

ସେରେନା ୨୦୧୨ ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏବଂ ଡବଲ୍ସ (ଭିନସଙ୍କ ସହ) ଦୁଇଟିଯାକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟେନିସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେରେନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୧୫ତମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ହାର୍ମୋନି ଟ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଚୀନରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

FIFA 2026: ଶେଷ ହେଲା ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା! ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ମିଶର

TAGGED:

SERENA WILLIAMS WIMBLEDON COMEBACK
WIMBLEDON GRAND SLAM
SERENA WILLIAMS NEWS
ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ
SERENA WILLIAMS SET FOR WIMBLEDON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.