ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ: ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ହରାଇ ହେଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ ଚାମ୍ପିଅନ
Singapore Open 2026: ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଈରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନରେ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : May 31, 2026 at 8:37 PM IST
Singapore Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଈରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ଶେଷରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ସୁପର ୭୫୦ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନରେ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନରେ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ନବମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୁପର ୭୫୦ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
ରବିବାର (୩୧ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫଜର ଅଲଫିୟାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶୋହିବୁଲ ଫିକ୍ରିଙ୍କୁ ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୬ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହରାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାହା ସାରା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହାରୁଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଚାପ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓପନ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚାରିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିଥର ଟ୍ରଫି ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ର ଆରମ୍ଭ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଲମ୍ବା ର୍ୟାଲିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ସ୍ମାଶ୍, ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ବଢ଼ିଚାଲିଲା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗେମ୍ରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନାଯାଉଛି କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିର ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ୧-୨ ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରେ ମାଲେସିଆ ଓପନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହାଣୀ ବଦଳି ସାରିଥିଲା।
👑 THE SMASHBROS REIGN SINGAPORE 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) May 31, 2026
Pure power, ultimate grit, and a historic finish! Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty are your KFF Singapore Badminton Open 2026 MD Champions, conquering a 73-minute thriller against Indonesia's Fajar Alfian and Muhammad Shohibul Fikri… pic.twitter.com/ghYhJRainB
ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଟପ୍ ସିଡ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଯୋଡ଼ି କିମ୍ ୱୋନ୍ ହୋ ଏବଂ ସିଓ ସେଉଙ୍ଗ ଜେଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେହି ବିଜୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଏଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି କୋର୍ଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ବେବି ସେଲିବ୍ରେସନ' କରିଥିବା ବେଳେ ଚିରାଗ ଖୁସିରେ ଜୋରଦାର ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୁହେଁ କୋର୍ଟରେ ନୃତ୍ୟ (ବା ଡାନ୍ସ) କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଖୁସିକୁ ମନଭରି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜୟ ନଉହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଟେ- ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ କୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।