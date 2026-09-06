ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ସାତ୍ଵିକସାଇରାଜ୍ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ୍ ଶେଟ୍ଟୀ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ସୁପର ୭୫୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : September 6, 2026 at 5:06 PM IST
China Masters 2026 Final: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ଵିକସାଇରାଜ୍ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ୍ ଶେଟ୍ଟୀ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚୀନ୍ର ଘରୋଇ ଖେଳାଳି ହେ ଜି ତିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ରେନ୍ ଶିଆଙ୍ଗ୍ ୟୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ତିନିଟି ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧୧-୨୧, ୨୧-୧୩ ଓ ୨୧-୧୭ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଫାଇନାଲ୍ର ନିରାଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଥର ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଉପବିଜେତା ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଥର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନ୍ର ଘରୋଇ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଲେ। ଚୀନ୍ ମାଟିରେ ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅଟେ।
Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty won the China Masters 2026 men's doubles title after beating He Ji Ting and Ren Xiang Yu 11-21, 21-13, 21-17 in the final.— ANI (@ANI) September 6, 2026
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେ ଜି ତିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ରେନ୍ ଶିଆଙ୍ଗ୍ ୟୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ୨୧-୧୧ ରେ ଗେମ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ନିଜ ଖେଳର ସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ଚତୁରତା ସହିତ ଖେଳି ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍କୁ ୨୧-୧୩ ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧-୧ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ୨୧-୧୭ ରେ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତିନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ପରେ ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗ ଶେଷରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିନେଲେ।
CHINA MASTERS CONQUERED ✅🏸— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 6, 2026
India's Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty win their 4th Super 750 title, 2nd this year, after scripting a comeback victory 11-21, 21-13, 21-17 against home-favourites He Ji Ting & Ren Xiang Yu in the men's doubles final of China Masters 2026.… pic.twitter.com/q6VjhlKTBT
ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସର ଏହି ବିଜୟ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସର ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ ମାଟିରେ ସୁପର ୭୫୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।