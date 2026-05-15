Thailand Open 2026: ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ, କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ
Published : May 15, 2026 at 5:02 PM IST

Thailand Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଇରାଜ୍ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଜାପାନର ଷଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ତାକୁମି ନୋମୁରା ଏବଂ ୟୁଇଚି ଶିମୋଗାମୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଏକପାଖିଆ ମୁକାବିଲାରେ ୨୧-୧୨, ୨୧-୧୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ର ଯେକୌଣସି BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍। ଏହି ମୁକାବିଲା ୪୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।

ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ କ୍ରମାଗତ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ୧୦-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଜାପାନୀ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ଜାପାନୀ ଯୋଡ଼ି ଉନ୍ନତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖି ସହଜରେ ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମାଲେସିଆର ଗୋହ ସ୍ଜେ ଫେଇ ଏବଂ ନୂର ଇଜ୍ଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଡ଼ି କିମ୍ବା ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଗ୍ରିମଲେଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାପାନର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ୩ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଅକାନେ ୟାମାଗୁଚି, ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ୧୯-୨୧, ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୫ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୋର ୧୯-୧୯ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁ ମିଡ୍-ଗେମ୍ ବ୍ରେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ୟାମାଗୁଚି ଲଗାତାର ସାତଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।

ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗେମ୍‌ରେ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୬୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯିଏ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତଥା ଆୟୋଜକ ଦେଶର ଖେଳାଳି କୁନଲାଭୁତ ଭିତିଦସର୍ନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

