ଫିଟନେସରେ ଚମକିଲେ ସରଫରାଜ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ୧୭ କିଲୋ ଓଜନ କମାଇଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସରଫରାଜଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ସେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST
Sarfaraz Khan News: ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରଫରାଜ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଦଳରେ ଫିଟ୍ ବସୁନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ।" ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହିଁ ବିଜୟ।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସରଫରାଜଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Is this really Sarfaraz Khan? 😲— Wisdom of Cricket (@WisdomOfCric) August 10, 2026
I have seen people lose a lot of weight. But look at Sarfaraz!
If this is really him, how has his face changed so dramatically?
Still can't digest that this is Sarfaraz. 😲 pic.twitter.com/NdDYvfMz0u
ସରଫରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହୋଇ ନପାରେ। କାରଣ ସେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ କିଲୋ ଓଜନ କମାଇବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାରୀ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧିକ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ ଖେଳରେ ସୁଧାର ଆସିଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରଫରାଜ କାଶ୍ମୀର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ କୌଶଳକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶେର-ଏ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। କାରଣ ୨୦୨୪ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସିରିଜ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଖେଳାଳି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହି ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Sarfaraz Khan has joined team India. (Revsportz). pic.twitter.com/JvoWBYblE0— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 10, 2026
ଏହାପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବେକେନହାମଠାରେ ଏକ 'ଇଣ୍ଟ୍ରା-ସ୍କ୍ୱାଡ୍' ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଏ ପକ୍ଷରୁ ୯୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ବାଜିନଥିଲା।
ଖବର ଅନୁସାରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସରଫରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୟନ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭଲ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଚୟନ ସମିତି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ଶେଖ୍ ରଶିଦ୍ ଓ ସରଫରାଜ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋଧହୁଏ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ ଖେଳିବାରେ ସବୁଠାରୁ ପାରଙ୍ଗମ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।
Sarfaraz Khan’s special words for his son after being picked once again for the Indian Test team.🇮🇳❤️ pic.twitter.com/VogFjGFOZ4— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 10, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ କିଛି ସମୟ ହେବ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଖେଳାଳି ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗଲ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ଜୁରେଲ ଗତ ମାସରେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି 'ଏ' ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଶତକ ଓ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅଫ୍-ସ୍ପିନରଙ୍କ ସାମ୍ନା ସହଜରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅଫ୍-ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରଫରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ସରଫରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିବାର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।