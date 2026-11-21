"ଦୁନିଆ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା, ମୋ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ", ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଖବର ଲିକ୍ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସରଫରାଜ
Sarfaraz Khan: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସରଫରାଜ ଖାନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଖବର ଲିକ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 21, 2026 at 2:49 PM IST
Sarfaraz Khan: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସରଫରାଜ ଖାନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଖବର ଲିକ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାରକୁ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ ନିଜ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ମୋ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିଜି ସାର୍ (ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର) ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ଏଭଳି ରାଜନୀତିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ।"
ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଃଖି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଜି ସାର୍ ପୁଣି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ସରଫରାଜଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।"
🔴DRESSING ROOM NEWS CONTROVERSY: GAMBHIR CALLED SARFARAZ PERSONALLY 🤯 🎙️: After allegations that Sarfaraz Khan leaked dressing-room news, he was under a lot of stress. Gautam Gambhir personally called him and advised him not to get involved in unnecessary politics and to focus only on his cricket. Gambhir also spoke to Sarfaraz's father and reassured his family during the difficult time. ❤️👏— Sam (@cricsam02) November 20, 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ଲାଗିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ
ଭାରତୀୟ ଦଳର 2024-25 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ କଥିତ ମତଭେଦର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସରଫରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଖବର ଲିକ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (ଏନସିଏ)ରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ (ପୁନର୍ବାସ) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲି। ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଶେଷ ହେବାର 25-30 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା। ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରିହାବ୍ ପାଇଁ ଏନସିଏ ଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଖବର ଲିକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାହା ସହ କଥା ହେବି।"
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସରଫରାଜ ଖାନ୍
ସରଫରାଜ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଖବର ଲିକ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ-ଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ଏମିତି କିଛି ଘଟି ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋତେ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୋ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇ ନଥିଲା। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।"
🚨 Sarfraz Khan talking about on Dressing Room leaks in BGT Tour 🚨 "I just landed from the flight. Suddenly, I started receiving calls and message. This started trending on social media. Suddenly the news came in. I was very hurt. If I should talk to whom ? Who should I talk to ? Who shouldn't ?". "Although there was nothing like that and if something like that had happened then I would have returned to India A & return in team India tour of Sri Lanka. So who said on social media and how ? It bad time for our family". "If you cannot spoil the work then spoil it's name and the work will get spoiled automatically". "I actually received the first call of Gautam Gambhir sir after two days. He told me, Sarfraz, This is all nonsense. It's all about politics. Don't get involved in this. And there is nothing like that. Just focus on cricket. Just focus on Cricket. I said sir, I will understand. He also spoke to my father. He said that you should discuss all the things. Don't worry Sarfraz is a good cricketer. First of all, he called me and said all this stuff is useless. Pay attention to this".— VIKAS (@Vikas662005) November 20, 2026
ସରଫରାଜ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସରଫରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ମୋ ବାପା, ମାଆ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏକ କଥା ଶୁଣିଥିଲି- ଯଦି ଆପଣ କାହାର କାମ ବିଗାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ନାଁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାର କାମ ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ।"
ଭାରତ ପାଇଁ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ସରଫରାଜ
29 ବର୍ଷୀୟ ସରଫରାଜ ଖାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 37.10 ହାରରେ 371 ରନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ତିନିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ନିଜ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲା ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆହତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ଖେଳିନଥିଲେ। ସରଫରାଜ ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସତରଫରୁ ଖେଳନ୍ତି।