କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୋଚ୍ ବନିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍
ସାରା ଟେଲର ଇଂଲଣ୍ଡର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : May 14, 2026 at 3:31 PM IST
Sarah Taylor, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାରା ଟେଲର ଇଂଲଣ୍ଡର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ କିପରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ସାରା ଟେଲର ଏହି ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ (ଶର୍ଟ-ଟର୍ମ) ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ନିୟମିତ କୋଚ୍ କାର୍ଲ ହପକିନସନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସକୁ କୋଚିଂ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସାରା
ଏହି ଭୂମିକା ଟେଲରଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଯିଏ କାଉଣ୍ଟି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସସେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓରିଜିନାଲ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାନେଜିଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର ରବ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଟେଲରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ କାମରେ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ଏବଂ ଏଡ୍ ବାର୍ନିଙ୍କ ସହ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ନିଜ କାମରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।'
ଆସେସ୍ରେ ରହିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ
ସାରା ଟେଲରଙ୍କ ଆଗମନ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେଡ୍-ବଲ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଦଳ ୧୧ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ନଥାଇ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସେସ୍ ପରେ କାର୍ଲ ହପକିନସନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ଏହା ସହିତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଟ୍ରୟ କୁଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ହେଲେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହପକିନସନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଟେଲରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
କିଏ ଏହି ସାରା ଟେଲର?
ସାରା ଟେଲର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମହାନତମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ୨୦୦୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଚପଳତା ଓ ବିଜୁଳି ଭଳି ବେଗ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୱିକେଟ୍କିପିଂର ଏକ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ୧୨୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୯୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୬୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।