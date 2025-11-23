ETV Bharat / sports

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୁକାୟିତ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଉଛି ସାଂସଦୀୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ

ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।

SAMBALPUR SPORTS COMPITETAION
ସାଂସଦୀୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ
Published : November 23, 2025 at 8:14 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପରେ ଜାରି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦୀୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଗତ 11 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 16 ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।


ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କବାଡି, ଖୋ ଖୋ, ସର୍ଟ ଫୁଟ, ଡ଼ିସକସ୍ ଥ୍ରୋ, 100 ଓ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବ୍ଲକସ୍ତରରୁ 1500 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛନ୍ତି l ଗତ 22 ତାରିଖରୁ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ ରହିଛି l

ସାଂସଦୀୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 100 ମିଟର, 200 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଖୋ ଖୋ, ସର୍ଟ ଫୁଟ, ଡ଼ିସକସ୍ ଥ୍ରୋ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଵାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଣ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l



ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରକୋଟ ବ୍ଲକର କବାଡି ଖେଳାଳି ପ୍ରଜ୍ଞା ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଉଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଠିକ ମଞ୍ଚ ନପାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଖେଳ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଖେଳକୁଦର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।"

Sansad Khel Mahotsav
ETV Bharat Odisha (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇଥିବା ଆଠମଲ୍ଲିକର କବାଡି ଖେଳାଳି ତୃପ୍ତିମୟୀ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଭଲ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି l ଏଠାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଖେଳକୁଦର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି l ଏହି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ

“ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ” (Sansad Khel Mahotsav) ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳକୁ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ୧୨ ବର୍ଷରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମେ ଜୋନ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତ ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ-

ଆୟୋଜକ: ସାଂସଦ (MP)ଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଖେଳ ଓ ଶାରୀରିକ ଚେତନା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆଣିବା

ଖେଳ ଶ୍ରେଣୀ: ଖୋ-ଖୋ, କବଡ଼ି, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, ଦୌଡ଼, ଲମ୍ବଡିଆଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ

ସ୍ତର-

ଗ୍ରାମ ସ୍ତର

ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର

ବ୍ଲକ୍ / ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର

ସାଂସଦୀୟ ସ୍ତର

ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-

ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖେଳ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବା

ଯୁବ ସମାଜରେ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗରଣ କରିବା

“ଖେଳୋ ଇଣ୍ଡିଆ” ଅଭିଯାନ କୁ ତଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା

ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-

ବିଜେତା ଦଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର

ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅବସର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

