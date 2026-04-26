IPL 2026: ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୫୦୦୦ ରନ୍, ରାଇନା ଓ ଧୋନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
IPL 2026: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏକି ୩୬୨୦ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
Published : April 26, 2026 at 4:59 PM IST
Sanju Samson Records, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୧୯ତମ ସିଜିନର ୩୭ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ (CSK) ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିଜ ପାଳିର ତୃତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସାମସନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ଉପର ଦେଇ ଏକ ଚୌକା ମାରିବା ସହ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ ଖେଳି ୫୦୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସାମସନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏକି ୩୬୨୦ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମାତ୍ର ୩୫୫୫ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏକି ୩୨୮୮ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:
- ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ - ୩୨୮୮ ବଲ୍
- ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର - ୩୫୫୪ ବଲ୍
- ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ - ୩୫୫୫ ବଲ୍
- ସୁରେଶ ରାଇନା - ୩୬୨୦ ବଲ୍
- କେଏଲ୍ ରାହୁଲ୍ - ୩୬୮୮ ବଲ୍
- ଏମଏସ ଧୋନୀ - ୩୬୯୧ ବଲ୍
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫର୍ମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାମସନ ୨ଟି ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସାମସନ ୧୫ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୧.୬୯ ହାରରେ ୫୦୦୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି।