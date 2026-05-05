'ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ...' ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

Published : May 5, 2026 at 5:37 PM IST

Manjrekar On Suryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚୌକା ଓ ଛକା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକର ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ଟି-୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ମାଞ୍ଜରେକର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ "ସମ୍ମାନ"ର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ସିଜନରେ ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ରେକର୍ଡ ୧୭୫ ରନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୪୦୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ୨୩୭.୬୪ର ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିପାରେ।

ମାଞ୍ଜରେକର ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାରର 'ଇନସାଇଟ୍ ଏଜ୍' ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇପିଏଲକୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବହୁତ କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।”

ମାଞ୍ଜରେକର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁyମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଓପନର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। “ସେ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କାରଣ ଭାରତରେ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ରହିଛି।”

ମାଞ୍ଜରେକର କହିଛନ୍ତି, “ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ରହି ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବଲ୍‌କୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ବଲ୍‌ର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବଲ୍‌ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ରନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଧନୀ ହେଉ, ତେବେ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ତା’ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମ ଭଳି ସମାଲୋଚକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ତେବେ ତାକୁ ବଲ୍‌ର ଲାଇନ୍ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।”

