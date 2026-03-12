ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଅବସରର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା BCCI
Published : March 12, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 3:55 PM IST
Sandeep Patil On Sachin, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୧୩ରେ ସଚିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସର ପଛର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି।
ସଚିନଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଓ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା
୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ମହାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଫର୍ମରେ କ୍ରମାଗତ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ୨୦୧୨ ମସିହା ସଚିନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୨୩.୮୦ ହାରରେ ଏବଂ ୧୦ଟି ଦିନିକିଆରେ ୩୧.୫୦ ହାରରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ପୂରା ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ।
Former India selector Sandeep Patil has revealed that the selection committee had a direct conversation with Sachin Tendulkar about his future during the latter stages of his career.— Cricketopia (@CricketopiaCom) March 11, 2026
Patil said the discussion began with a straightforward question from the selectors about… pic.twitter.com/VP5owmCUb9
ସଚିନଙ୍କ ଜବାବ ଥିଲା "କାହିଁକି?"
ଭିକି ଲାଲୱାନୀଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଶୋ’ରେ କଥା ହୋଇ ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ଚୟନ କମିଟି ସଚିନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ- 'କାହିଁକି?'।"
ସଚିନ ହୁଏତ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ପାଟିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରେ ସଚିନ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ ସତରେ ଗମ୍ଭୀର କି? ପାଟିଲ୍ 'ହଁ' ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
ଜବରଦସ୍ତି ଅବସର ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୟନ କମିଟି ପାଖରେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅବସର ନେବାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସଚିନ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ନିଜର ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
Sachin Tendulkar has announced his retirement from Test Cricket. His 200th Test will be his last. #BornToPlayCricket #SaluteTheLegend— BCCI (@BCCI) October 10, 2013
ପାଟିଲ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।"
ଆଜି ବି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ସଚିନଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଖୁଲାସା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଖେଳ ଜଗତରେ 'ଫର୍ମ' ହିଁ ସବୁକିଛି, ଚାହେଁ ସେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କାହିଁକି ନ ହୁଅନ୍ତୁ!