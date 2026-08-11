Nepal Cricket: ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି ଦେଶର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ
ସନ୍ଦୀପ ନେପାଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭୭ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୭୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
Published : August 11, 2026 at 11:51 AM IST
Sandeep Lamichhane captain: ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସିସି (ACC) ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ସୋମବାର (୧୦ ଅଗଷ୍ଟ) ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୧୪ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିନାୟକ ରୂପରେ ହୋଇଛି। ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିନର ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ (Sandeep Lamichhane) ଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ସେ ରୋହିତ ପୌଡେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋହିତ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ରୋହିତ କେବଳ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରହିଛି।
ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେଙ୍କ ଉପରେ ଦିନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ନେପାଳର ଏକ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ନେପାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ୮ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରୋହିତ ପୌଡେଲ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦୀପ ୧୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପାଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର
ସନ୍ଦୀପ ନେପାଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭୭ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୭୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆର ୭୫ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୯.୯୨ ହାରରେ ୧୫୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୬/୧୧ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟର ୭୮ଟି ଇନିଂସରେ ସନ୍ଦୀପ ୧୨.୭୬ ର ଚମତ୍କାର ହାରରେ ୧୪୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୫/୯ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର ୬.୧୪ ରହିଥିଲା।
Sandeep Lamichhane replaces Rohit Paudel as Nepal's ODI captain pic.twitter.com/idKbSxXU5r— Cricbuzz (@cricbuzz) August 10, 2026
ପ୍ରିମିୟର କପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲାମିଛାନେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ
ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେଙ୍କ ନୂଆ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଏସିସି ମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର କପ୍ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରିମିୟର କପ୍ର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ଏଥର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୫୦ ଓଭର (ଦିନିକିଆ) ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେପରି ୨୦୨୩ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳ ୨୦୨୩ରେ ନିଜ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ନେପାଳ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରିମିୟର କପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ନେପାଳ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କୁଶଲ ଭୁର୍ତ୍ତେଲ, ଭୀମ ସାର୍କି, ନନ୍ଦନ ଯାଦବ ଓ ବିନୋଦ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମପାଲ କାମି ଏବଂ ଆରିଫ୍ ଶେଖ୍ଙ୍କର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବ ଖାନଲମ୍, ଶେର ମଲ୍ଲା, ସୁଦୀପ ଜୋରା ଓ ବସୀର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Sandeep Lamichhane steps in as Nepal’s new ODI Captain, leading the side at the ACC Men’s Premier Cup. 🇳🇵#NepalCricket pic.twitter.com/RjYttLOFzK— CAN (@CricketNep) August 10, 2026
ଏସିସି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ନେପାଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ (ଅଧିନାୟକ), ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍, ଅର୍ଜୁନ କୁମାଲ, ରୋହିତ ପୌଡେଲ, ଦେବ ଖାନଲମ୍, ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏରୀ, ସୁଦୀପ ଜୋରା, ବସୀର ଅହମ୍ମଦ, ଇଶାନ ପାଣ୍ଡେ, ଗୁଲସନ ଝା, ଶେର ମଲ୍ଲା, ଲଳିତ ରାଜବଂଶୀ, କରଣ କେସି, ହେମନ୍ତ ଧାମୀ।