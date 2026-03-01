ବିଶ୍ୱକପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ; କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ସନତ ଜୟସୂରିୟା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସନତ ଜୟସୂରିୟା ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 1, 2026 at 3:46 PM IST
Jayasuriya to Resign: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସନତ ଜୟସୂରିୟା ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଜୟସୂରିୟା ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (SLC) କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୋଚିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଜୟସୂରିୟାଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଜୟସୂରିୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପଦରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜୟସୂରିୟା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଦାୟ ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ଯାହାର ଦୁଃଖ ମୋର ରହିବ।"
Some potential change coming at Sri Lanka following the completion of their #T20WorldCup campaign at home 🤔https://t.co/8Jn0Q3S5d9— ICC (@ICC) March 1, 2026
ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଜୟସୂରିୟା ଏହି ଗସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ଜୟସୂରିୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଜୟସୂରିୟା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଜୟସୂରିୟାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହା ସମେତ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ସହ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଶେଷ ବର୍ଷର ନିରାଶା
ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ରେ ବିଫଳତା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା।
🚨 Sanath Jayasuriya has requested to step down as Sri Lanka’s head coach— Cricbuzz (@cricbuzz) February 28, 2026
Though his contract runs until June, he has asked to be relieved earlier if a suitable replacement is found#SLvPAK #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/Sc0llTKxvd
ବିଶ୍ୱକପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ଦଳ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଦଳ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ ହାରିବା ପରେ, ଦଳ ଆଉ ଟ୍ରାକୁ ଫେରି ପାରିନଥିଲା। ସୁପର-୮ ରେ ଦଳ ନିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଜିତିପାରିନଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ନଜର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ, କିଏ ହେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍?