ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, କେବେ ବଦଳିବ VSS ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଗ୍ୟ ?

କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ।’

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 27, 2025 at 1:41 PM IST

VSS Stadium Neglected Condition ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନେ ଏଇଠି ଖେଳିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହେୱାଗ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କେଫ, ଆର.ପି ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କିକ୍ରେଟର । ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଖୋଜୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର । ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ (VSS) ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଗ୍ୟ । ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାଡିୟମ VSS:

ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବରେ ପରିଚିତ l ଏହି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହେୱାଗ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କେଫ, ଆର.ପି ସିଂ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି l ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଦେଓଧର ଓ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)

ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା 3 କୋଟି:

ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ ରେଖା ଦେ ଷ୍ଟାଡିଅମର ଏହି ଦୂରାବସ୍ଥା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା l ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମର କ୍ରୀଡା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାରେ ଅଛୁ l କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ଷ୍ଟାଡିଅମର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ନୂତନ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତଥା ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l’

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି:

ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦ l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରଣଜି ଓ ଦେଓଧର ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ ହେଉନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କେବେଳ ସି.କେ ନାଇଡୁ ଓ କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ ହିଁ ହେଉଛି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଉଟ ଫିଲଡ୍‌, ପିଚ ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି l ସେସବୁର ମରାମତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରୀଡା ସଚିବ ଭିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ନାଙ୍କୁ ଭେଟି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ କରେଇଥିଲୁ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲୁ l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ଥିତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି l’

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି (ETV Bharat Odisha)


ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି କୁଆଡେ ଗଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ l ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ l ’

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ:

ତେବେ ଏନେଇ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପାଖରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ।’

SAMBALPUR VSS STADIUM
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)

