ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, କେବେ ବଦଳିବ VSS ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଗ୍ୟ ?
କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ।’
Published : November 27, 2025 at 1:41 PM IST
VSS Stadium Neglected Condition ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନେ ଏଇଠି ଖେଳିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହେୱାଗ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କେଫ, ଆର.ପି ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କିକ୍ରେଟର । ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଖୋଜୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର । ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ (VSS) ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଗ୍ୟ । ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାଡିୟମ VSS:
ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବରେ ପରିଚିତ l ଏହି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହେୱାଗ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କେଫ, ଆର.ପି ସିଂ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି l ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଦେଓଧର ଓ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା 3 କୋଟି:
ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ ରେଖା ଦେ ଷ୍ଟାଡିଅମର ଏହି ଦୂରାବସ୍ଥା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା l ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମର କ୍ରୀଡା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାରେ ଅଛୁ l କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ଷ୍ଟାଡିଅମର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ନୂତନ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତଥା ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l’
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦ l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରଣଜି ଓ ଦେଓଧର ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ ହେଉନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କେବେଳ ସି.କେ ନାଇଡୁ ଓ କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ ହିଁ ହେଉଛି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଉଟ ଫିଲଡ୍, ପିଚ ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି l ସେସବୁର ମରାମତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରୀଡା ସଚିବ ଭିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ନାଙ୍କୁ ଭେଟି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ କରେଇଥିଲୁ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲୁ l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ଥିତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି l’
ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଙ୍ଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି କୁଆଡେ ଗଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ l ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ l ’
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ:
ତେବେ ଏନେଇ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପାଖରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାନର ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର