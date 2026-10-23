ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; IFLରେ ଖେଳିବ ‘ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ’, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ନୂଆ ଲୋଗୋ
ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ (IFL) ରେ ସାମିଲ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲବ 'ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ'। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : October 23, 2026 at 3:11 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ' ନିଜର ଭବ୍ୟ ରିଲଞ୍ଚ ସହ ଆଗାମୀ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ସିଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର (୨୨ ଅକ୍ଟୋବର) ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଟିମର ନୂଆ ଲୋଗୋ, ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି।
୨୫ ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିତାପାଲିଠାରେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କୂଳରେ ୨୫ ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି 'ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ'। ୨୦୦୬-୦୭ ମସିହାରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତାପାଲିଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ
ଏଠାରେ ୩ଟି ଉଚ୍ଚମାନର ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି (୧ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଘାସ ଓ ୨ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ ପଡ଼ିଆ)। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ୨୦୦୬-୦୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଏକାଡେମୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଗଠନ
'ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ' ଟିମ୍ରେ ମୋଟ ୩୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି:
- ସମ୍ବଲପୁରରୁ: ୫ ଜଣ
- ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ: ୫ ଜଣ (ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବମୋଟ ୧୦ ଜଣ)
- ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ: ୧୫ ଜଣ
- ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି: ୫ ଜଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଡେମୀରେ ୩୫ ଜଣ ସିନିୟର ଏବଂ ୩୬ ଜଣ ଅଣ୍ଡର-୧୬ (U-16) ଖେଳାଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଖେଳାଳି ରେଳବାଇ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
ରାଉରକେଲାର 'ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍' ହେବ 'ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ'
AIFF ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୧ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍ ମୋଟ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଟିମ୍ ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବେ ବାଛିଛି, ଯାହାଫଳରେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବାକି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆଇଏଫଏଲ୍ (IFL)ରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ଏହି ପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଦଳର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଟେକନିକାଲ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି
କ୍ଲବ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଏକାଡେମୀର ସମଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ (ISL) ଟିମ୍ 'ଓଡ଼ିଶା ଏଫସି'ର ପୂର୍ବତନ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ସ ବିଶେଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଚ୍ ସିଦ୍ଦିକି ଅବଦୁଲ ଅଜିମ୍ (Siddique Abdul Azim) ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଓ ଟେକନିକାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇ-ଲିଗ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଆଇଜଲ୍ ଏଫସି (Aizawl FC), ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ମୋହନ ବାଗାନ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଏଫସି, ଟ୍ରାଉ (TRAU FC) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟବଲର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଥିଲା, ସେହି ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷରେ ଫୁଟବଲର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟକୁ ଆଣି ଫୁଟବଲର ବିକାଶ କରିବା।"