ETV Bharat / sports

Sambalpur Cup: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

Sambalpur Cup 2026: ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବଲପୁର କପ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସମାନ ରଣା

National Level Kabaddi Tournament Sambalpur
'ସମ୍ବଲପୁର କପ' କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି 'ସମ୍ବଲପୁର କପ୍' ସର୍ବଭାରତୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗୁରୁବାର (୫ ମଇ) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଳାସପୁର ଦଳ ୫୩-୨୮ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ଆୟୋଜକ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପରାଜିତ କରିଛି।

ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 'ସ୍କାଏ ଆନ୍ଧ୍ରା' ଦଳ ୩୩-୩୦ ପଏଣ୍ଟରେ 'ବାରବାଟୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍', କଟକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, କମିସନର ରେହାନ ଖତ୍ରି, ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମେଶ ରାଜ, ହିଣ୍ଡାଲ୍‌କୋ ଏଚ୍‌ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସିନ୍ଧେ ଓ ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ational Level Kabaddi Tournament Kickstarts in Sambalpur
'ସମ୍ବଲପୁର କପ' କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat)

ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି 'ସମ୍ବଲପୁର କବାଡ଼ି ଲଭର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍' ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।

Sambalpur Hosts 'Sambalpur Cup'
'ସମ୍ବଲପୁର କପ' କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat)

ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ: ନନ୍ଦଲାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ), ଷ୍ଟାର କବାଡ଼ି କ୍ଲବ୍ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ), ସ୍କାଏ-ଆନ୍ଧ୍ରା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ), ଆରସିସି (ଭୋପାଳ), ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ କବାଡ଼ି ଏକାଡ଼େମୀ (ଗୁଜୁରାଟ), ବିଳାସପୁରର ଏକ କବାଡ଼ି ଟିମ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଟିମ୍, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଟିମ୍, ବାରବାଟୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ (କଟକ) ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଟିମ୍।

Sambalpur Cup' Kicks Off
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳକୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

Sambalpur Cup' Kicks Off
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କବାଡ଼ିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର? ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପାୟଲ: ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନା ଝିଅ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର 'SIR' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର

TAGGED:

SAMBALPUR CUP 2026
SAMBALPUR CUP KABADDI
GANGADHAR MANDAP KABADDI MATCH
ସମ୍ବଲପୁର
KABADDI TOURNAMENT SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.