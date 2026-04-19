ETV Bharat / sports

ସମ୍ବଲପୁରର ମାଗଣା କୋଚ; 300 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିମ, କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ

ଗରିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୌଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ପୁରୋହିତ । ଶହ ଶହ କ୍ରୀଡ଼ାବୀତଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ଗରିବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଦ୍ରୌଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 6:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପିଲା ଦିନେ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ଏବେ ଶହ ଶହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ । ପେଶାରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ହେଉଛି ଗରିବ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏପରି ଜଣେ ଦ୍ରୌଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ରଶ୍ମିତା ପୁରୋହିତ । ସେ ଲନବଲ ଓ ଫେନସିଂ ପରି ଖେଳରେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ଏପରି କି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ।

ଗରିବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଦ୍ରୌଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷୀପଡା ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଶ୍ମିତା ଲନବଲ ଓ ଫେନସିଂ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି l ନିଜେ ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ କ୍ରୀଡାରେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମିତା ଗରିବ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି l ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପଡିଆ ନାହିଁ l କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି l ଏପରି କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା:

ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ବାପ ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଜଣେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l ସେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ସଟଫୁଟ, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ସହ 100 ଓ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲେ l ହେଲେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା l ଏହାରି ଭିତରେ 2007 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋବିନ୍ଦତୋଲାର ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା l ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବଜାୟ ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଟକ ତିଗିରିଆରେ BPED କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଓ 2017 ମସିହାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାରେ ଫେନସିଂରେ ଏକ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଓ ଲନବଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ l ଆଉ ତା' ପରଠୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l

'ପିଲା ବେଳର ସ୍ବପ୍ନ ଏବେ ପୁରଣ କରିବି'

ଏନେଇ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି , "ଛୋଟ ବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିନଥିଲା । ମୋର ସ୍ବପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା । ଏବେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜର ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି l କେବଳ 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି l 2018 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଛି । ବିନା କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କେବଳ ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏମାନେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବି ପଦକ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଭା ରଖିଛନ୍ତି l"

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଲନବଲରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଲିନା ହର, ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଣ୍ଡା, ମୁସ୍କାନ ସୁନା, ଅମ୍ରିତା ଭେଙ୍ଗା ଓ ଲିଙ୍କିତା ନାଗରିଆ । ଏହାସହ 2019 ମସିହାରେ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଲନବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅରିଫା ବେଗମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ l

ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍:

କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଲିନା ହର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲି l ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲନବଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି l ସେବେଠୁ ସେ ଆମକୁ ଲନବଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଡିଆ ହିଁ ନଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶେଷରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲି l 2025 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ଲନବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲି । ଯାହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ୍‌ଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି । ସେ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତୁ ।"

ଆଉ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୀମା ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଝାଙ୍କରପଡା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ l 2024 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆଥଲେଟିକ ଓ କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ୍‌ଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା l ସେଠାରେ ସେ ମୋତେ ଲନବଲ ବିଷୟରେ କହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ l ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାଲିମ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲୁ l ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କି ସହାୟତା ନାହିଁ l ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେମିତି କି ପଡିଆ ତଥା ଅନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତୁ l"

କେବଳ ଯେ ଝିଅମାନେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଲେ ମାନସ କୁମାର ସାଏ l ମାନସଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲନବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ୍‌ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି l ସେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ବି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ l

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ସେପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁର୍ଲା ଏମସିଏଲ ଖେଳ ପଡିଆରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

RASHMITA PUROHIT SAMBALPUR
ODISHA SPORTS COACH STORY
ODISHA ATHLETES SUCCESS STORIES
SAMBALPUR SPORTS NEWS
FREE SPORTS TRAINING SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.