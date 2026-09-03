ETV Bharat / sports

୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରନ୍-ଅପ୍! ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟର

ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟାର ଦୌଡ଼ ପରେ ସାମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପକାଇ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍‌କୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ପୂରା କରିଥିଲେ।

Longest Bowling Run-Up in Cricket
ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟର (ସାଙ୍କେତିକ ଫଟୋ) (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Longest Bowling Run-Up: କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଏଭଳି ବୋଲର ଦେଖିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର ରନ୍-ଅପ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କୁ ବଲ୍ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ ବୋଡିଆନୋ କିଛି ଏଭଳି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ସାମ୍ ବୋଡିଆନୋ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖ ଅଧରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ନିଜର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୱୋକିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଭ୍ୟାଲି ଏଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବୋଡିଆନୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୌଡ଼ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌ଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟର ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟାର ଦୌଡ଼ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପକାଇ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍‌କୁ ପୂରା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରନ୍-ଅପ୍‌କୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବୋଲର କିଛି ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଥାଏ, ବୋଡିଆନୋ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମାରାଥନ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ବୋଡିଆନୋଙ୍କ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌ରେ ନିଜ ନାମ ଦର୍ଜ କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ ଜରିଆରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ 'ଦ ରୁଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍'କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ନିଜ ପତ୍ନୀ ରୁଥ୍‌ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରୁଥ୍‌ଙ୍କର ୪୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରକାରର ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପରେ ବୋଡିଆନୋ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ନିଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କିଛି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲା।"

ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ, ତେବେ ବୋଡିଆନୋ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବୋଲିଂ ରନ୍-ଅପ୍‌ର ପୁରୁଷ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡ ଟମ୍ ଡନ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଟମ୍ ଡନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଲଣ୍ଡନର ବେଥନଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍‌ରୁ ଭ୍ୟାଣ୍ଡସୱର୍ଥ କମନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୪ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

ବୋଡିଆନୋ ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ପାଖରେ ରଖି ଦୌଡ଼ିବା, ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ‌ରେ ବଲ୍ ପକାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା।

ବୋଡିଆନୋ ଏହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରେକର୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୋଡିଆନୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ?

୫ ରନ୍‌ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ସହ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍; ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି

TAGGED:

SAM BODIANO RECORD
GUINNESS WORLD RECORD
SAM BODIANO
କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ
LONGEST BOWLING RUN UP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.