ETV Bharat / sports

୬୩୦ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍‌

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବହୁତୁଲେ ୬୧୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୬୩୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Team India New Spin Bowling Coach
ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସ୍ପିନ୍‌ ଗୁରୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND New Spin Coach, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସିନିୟର ଦଳର ନୂତନ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଠଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୀର୍ଘ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବହୁତୁଲେ ୬୧୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୬୩୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ।

ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏକ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ପରେ ବହୁତୁଲେ କୋଚିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଦର୍ଭ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ଘରୋଇ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ (ହେଡ୍ କୋଚ୍) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍‌ର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ୨୦୨୨ ରେ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୨୦୨୪ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତୁଲେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ ଅନେକ ଗସ୍ତରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCCI ର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ) କୋଚିଂ ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଦଳର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ସ୍ପିନର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତୁଲେଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। BCCI ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ ଆକ୍ରମଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌?

୬ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟତାକୁ ତତ୍କାଳ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

TAGGED:

WHO IS SAIRAJ BAHUTULE
BCCI
TEAM INDIA
ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ
TEAM INDIA NEW SPIN COACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.