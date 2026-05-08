ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ନୂଆ କୋଚ୍, ଆଇପିଏଲ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି!

Published : May 8, 2026 at 2:02 PM IST
India New Spin-Bowling Coach, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜଣେ ନୂଆ କୋଚ୍ଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ କରାଯାଇପାରେ। ସାଇରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକବଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବହୁତୁଲେଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଚିଂ ସେଟଅପ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣି ମର୍କେଲ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ଟି. ଦିଲୀପ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ କୌଣସି କୋଚ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
🚨 Cricbuzz understands that there is a strong possibility of Sairaj Bahutule joining the Indian team as spin-bowling coach— Cricbuzz (@cricbuzz) May 8, 2026
He is understood to have held discussions with Gautam Gambhir and senior BCCI officials
He is currently associated with Punjab Kings pic.twitter.com/CNJSCltTJD
ନେସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (NCA) ରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତୁଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବସରରେ ସିନିୟର ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ୨୦୨୩ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ବହୁତୁଲେଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବହୁତୁଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେଟଅପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ସମୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବହୁତୁଲେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତୁଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତୁଲେଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଧାରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
Sairaj Bahutule might be joining the Indian team as spin-bowling coach.— Justin ipl (@JustinBeerBall) May 8, 2026
ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ କିଏ?
ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୭୩ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କୋମାରୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେବାର ସଫର ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ନାମ କମାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ।
ବହୁତୁଲେ ୧୮୮ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୬ ହାରରେ ୬୩୦ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ବହୁତୁଲେଙ୍କ ନାମରେ ୪୦୫ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୯ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ୬୧୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସାଇରାଜଙ୍କ ନାମରେ ୧୪୩ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯୭ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି।