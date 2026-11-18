ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1 ରେ ପାରାସ୍ତ କରି 10ମ ଥର ପାଇଁ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଭାରତ
SAFF Final Result: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି 10ମ ଥର ପାଇଁ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
Published : November 18, 2026 at 10:24 AM IST
SAFF Championship Final: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଢାକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନିଜର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ରେକର୍ଡ 10ମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଦଳ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୋଟ 9ଟି ଶଟ୍ ମାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଥିଲା। ଅପରପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଶଟ୍ ମାରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା।
ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩୫ତମ ମିନିଟ୍ ଆଖପାଖରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଲମଗୀର ଗାଜୀ 45+1ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ।
THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
ରେଡ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ 59ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳି ଜୁନୈଦ୍ ଶାହାଙ୍କୁ ବ୍ରିସନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଣୀର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 60ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସୁହୈଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 1-1 ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଲ୍ହୁଙ୍ଗଡିମ୍ ଖୈମିନଥାଙ୍ଗ୍ ଏକ ଫ୍ରି-କିକ୍ ଜରିଆରେ ବଲ୍କୁ ବକ୍ସ ଭିତରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାକାର୍ଟନ ନିକ୍ସନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଟଚ୍ ପରେ ବଲ୍ ସୁହୈଲ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯିଏକି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Never count out the #BlueTigers. 🐯🐾 India are champions. 🇮🇳🏆 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/BFZhQ82hh3— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
88 ମିନିଟରେ ଭାରତ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍
ଜଣେ ଖେଳାଳି କମିଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 64ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଆଲମଗୀର ଗାଜୀ ଏବଂ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଇକବାଲ୍ଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର 88ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସନ୍ଦୀପ ନନ୍ଦୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତକୁ 2-1 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ଟି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝟏𝟎𝐍𝐒 💙 #SAFFChampionship2026 #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/WSFSMjzPZv— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ସହିତ ଭାରତ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନିଜର 10ମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଦଳ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।