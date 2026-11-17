ଆଜି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ! ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs PAK: ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ SAFF ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
Published : November 17, 2026 at 10:23 AM IST
IND vs PAK: ଆଜି (27 ନଭେମ୍ୱର) ଭାରତୀୟ ଦଳ SAFF ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଏବଂ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଧାରା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SAFF ଚାମ୍ପିଅନସିପ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ 2018 ରେ ଶେଷଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚଳିତଥର ଏହି ଦଳ ଆୟୋଜକ ବାଂଲାଦେଶକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇସାରିଛି ଭାରତ
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 3-2 ଗୋଲରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ସୁହେଲ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଲେନ୍ଥାଙ୍ଗ କିପଗେନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ 3-0ର ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଣୀ ରଖିଥିଲା। ଯଦିଓ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
One final step in the title defence. 🏆 The #BlueTigers are ready for the ultimate showdown against Pakistan in Dhaka. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/4kNjUEO0KX— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
ଭୁଟାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭୁଟାନକୁ 2-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ନବମ ମିନିଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ପିଭି ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଚିଙ୍ଗଲେନସାନା ସିଂହ କୋନସାମ 27ତମ ମିନିଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଭୁଟାନ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ମୋଟ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସମେତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି।
The crown is on the line. 🏆 The #BlueTigers face Pakistan in the #SAFFChampionship2026 final tomorrow. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #IndianFootball https://t.co/rxM7DjN0Sh— Indian Football (@IndianFootball) November 16, 2026
ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନୌସା ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଶିଖିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ।"
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲୁ, ସେହି ଦଳ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କିଛି ନୂତନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।"
ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିପାରେ ଭାରତ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ନଅ ଥର SAFF ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛି। ଦଳ 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 ଏବଂ 2023ରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।