ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର!
Sachin on Sooryavanshi: ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
Published : November 4, 2026 at 9:53 AM IST
Sachin Tendulkar On Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ମତରେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚିନ କ’ଣ କହିଲେ?
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (3 ନଭେେମ୍ୱର) ରେଡିଟ୍ (Reddit) ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ସେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ ସଚିନ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର।"
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଚିନଙ୍କ ମତରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଖେଳର ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ।
Sachin Tendulkar issues caution over Vaibhav Sooryavanshi’s leadership role at 15 Sachin Tendulkar said: "I feel it's too early for him to become a vice-captain in the Duleep Trophy. We have to let him play more matches with the red ball and take one step at a time!" https://t.co/5Wa1PZroUo— Cricket Hub (@Anurag9793) November 3, 2026
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦଳର ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚିନ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ରେଡିଟ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍, ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଜୋ ରୁଟ୍ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚିନଙ୍କ ସହ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମିଲ ହେବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, ତେବେ ସଚିନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥିଲେ। ସଚିନ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଆସିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।"