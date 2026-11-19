ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର; ଲେଖିଲେ ଏହି ମନଛୁଆଁ ପୋଷ୍ଟ!
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 19, 2026 at 9:48 AM IST
Sachin Tendulkar on MS Dhoni: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପାଇଁ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନି ସିଏସ୍କେକୁ ନିଜର ଅବସର ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ । ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନି ନିଜର ଅବସର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦିଗ୍ଗଜ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ' ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।
ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସଚିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସନ୍ଦେଶ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖାସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧୋନି ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଏସ୍କେର ମେଣ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲେ ସଚିନ!
'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ' ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ଅବସରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆଜି ବି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏମ.ଏସ୍.ଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ମନେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ହିଟିଂରେ କିଛି ବହୁତ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ସେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଂଶ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଥିଲା ।"
'ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି'
ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ କିଛି ଖାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା । ୱେଲ୍ ପ୍ଲେଡ୍ (ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲ), ଏମ.ଏସ୍.!"
କହିରଖୁଛୁ ଯେ 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ' ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭଲ ରହିଆସିଛି । ଧୋନିଙ୍କୁ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।