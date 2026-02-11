ETV Bharat / sports

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

Arjun Tendulkar Wedding: ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

Sachin Tendulkar President Murmu Meeting
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର (IANS)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବେ ନିଜ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବେଶ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସଚିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟି ବାହାଘର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ସଚିନ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋହୂ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯାଇ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ଭେଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସଚିନ

ସଚିନ ନିଜର ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସଚିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ପରେ, ଆମେ ସେହି କିଛି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସଚିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋଦି ଜୀ।"

କେବେ ବାହାଘର?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା କାରିଗରୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ।

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର

ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୨ରେ ଗୋଆ ପାଇଁ ଖେଳି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। IPL କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ୨୦୨୩ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେ ପ୍ରଥମ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ନିଜ ଟିମ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ସଚିନଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନୂତନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

