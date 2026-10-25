'ମା'ଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଦ କେହି ଦେଇପାରିବେନି!', ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଭାବୁକ ହେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
Sachin Tendulkar: ସଚିନ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : October 25, 2026 at 5:13 PM IST
Sachin Tendulkar Video: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ତ ଅଗଣିତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଇଦାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସରଳ ଅନ୍ଦାଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ନିକଟରେ ସଚିନ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ନିଜ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସଚିନ ନିଜର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ହାତର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦୁଇ-ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଦେଉଥିଲେ।
ସଚିନ ସେୟାର କଲେ ଭିଡିଓ:
ନିଜ ମାଆଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ ଏବଂ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭିଡିଓରେ ମରାଠୀ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର ମଣ୍ଡଳୀ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି- ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାଆ ହାତର ତିଆରି ରୋଷେଇ। ମତେ ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବାର ଦୁଇ-ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଦେଉଥିଲି କି ମୋ ପାଇଁ ବରଣ-ଭାତ (ଡାଲି-ଭାତ), ଆଳୁ ସବ୍ଜି, ଦେଶୀ ଘିଅ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବୁ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।"
ମାଆଙ୍କ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ:
ସଚିନ ଆଗକୁ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, 'ମାଆ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ୱାଦର କଥା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୋର ମନେହୁଏ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦିଓ ସେ ରେସିପି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ହିସାବରେ ରୋଷେଇ କରି ସେହି ସ୍ୱାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମିତି ସ୍ୱାଦ ଆସିପାରେନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଡାଲି-ଭାତ ଉପରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହାତରେ ଖାଇବା। ବସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଉଛି, ବାଏ।"