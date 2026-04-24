୫୩ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ': ଜାଣନ୍ତୁ ସଚିନଙ୍କ ସେହି ୧୦ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ!

Sachin Tendulkar at 53: ସଚିନଙ୍କ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ୧୦ଟି ଅତୁଟ ରେକର୍ଡ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 12:27 PM IST

Sachin Tendulkar Birthday: ସାରା ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ୧୯୭୩ ମସିହା ଏହି ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ' ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ସଚିନ ନିଜର ୫୩ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଚିନ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏପରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ୧୦ଟି ଅତୁଟ ରେକର୍ଡ।

1. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନିକିଆ (ODI) କ୍ୟାରିୟରର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ୨୨ ବର୍ଷ ୯୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋଟ ୪୬୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସନଥ ଜୟସୂରିୟା ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଯିଏକି ୨୧ ବର୍ଷ ୧୮୪ ଦିନର କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୪୫ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ।

2. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮,୪୨୬ ଦିନିକିଆ (ODI) ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ୧୪,୭୯୭ ରନ୍ ସହ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ସଚିନଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର।

3. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୬୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (୬୫୨) ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

4. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋ ରୁଟ୍ ୪୧ଟି ଶତକ ସହ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ସଚିନଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ।

5. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୬୨ ଥର 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ୫୦ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି ୪୫ଟି 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଆୱାର୍ଡ ସହ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।

6. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କ୍ରିକେଟର। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୪୬୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪୯ଟି ଶତକ ସହ ୧୮,୪୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ନିଜ ବୋଲିଂ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୫୪ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

7. କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟର ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ୬ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳି ସେ ମୋଟ ୨,୨୭୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୭୩ ରନ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।

8. ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଅତିକମରେ ୧୦୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମୋଟ ୨୪ ବର୍ଷ ୧ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋଟ ୬୬୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

9. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ (୧୮୮) ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।

10. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୪,୩୫୭ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୮,୨୧୫ ରନ୍ ସହ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର।

