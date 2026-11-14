ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଏହି 37 ବର୍ଷୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
SA vs BAN: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : November 14, 2026 at 5:10 PM IST
SA vs BAN 1st Test: ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁଳନାରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଡେଭିଡ୍ ବେଡିଙ୍ଗମଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗେରାଲ୍ଡ କୋଏଟ୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ 37 ବର୍ଷୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବଶ୍ଙ୍କୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ବଶ୍ଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ୍ ବେଡିଙ୍ଗହମ୍, ଯିଏ କି ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍କେସ ଏକରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
Playing XI For The First Dafabet Test! 🚨 #TheProteas captain, Temba Bavuma, announces the playing XI for tomorrow’s first Test against the Tigers! 🇿🇦 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/guCDjJJC0V— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 14, 2026
ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ 37 ବର୍ଷୀୟ ବୋଲର ଡାନ ପ୍ୟାଟରସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାଟରସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାତ୍ର 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 25ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 2024 ବର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଜୁବୈର ହାମଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ରହୁଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ (WTC) ର ଅଙ୍କ ତାଲିକାରେ 71.43 PCT ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମଜବୁତ ଦାବିଦାର ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 69 PCT ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର WTC ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିପାରେ।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍, ମାର୍କେସ ଏକରମ୍ୟାନ୍, ଜୁବୈର ହାମଜା, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟ୍ଜକେ, ରୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ୱିଆନ୍ ମୁଲ୍ଡର, ମାର୍କୋ ଜେନସେନ୍, ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର, କଗିସୋ ରବାଡା ଓ ଡାନ ପ୍ୟାଟରସନ।